Softball. E' stato un fine settimana ricco di impegni per la formazione della Sanremese

E' stata una settimana ricchissima di impegni di campionato per le under 15 della Softball School sanremese: sono state ben 6 le partite giocate dal 27 aprile al 4 maggio; la formula del campionato piemontese (al quale la squadra, unica ligure, è iscritta) prevede infatti un doppio incontro per ogni giornata.

Sabato 27 aprile le giovani "Pink" hanno giocato in trasferta a Novara, contro le pari-età dell'Athletics, mercoledì 1 maggio invece due partite casalinghe contro le ragazze dell'Avigliana Bees ed infine sabato 4 maggio si sono giocati i due incontri contro le novaresi del Porta Mortara. Giornata dopo giornata, partita dopo partita si è vista la crescita delle ragazze nuove: Sveva Tulipiero con la sua prima presa al volo in difesa e le sue prime valide in attacco (sono state ben cinque in due partite); inoltre anche Milana Zinatullina ha messo a segno le sue prime due valide in assoluto. Da segnalare come, anche le più piccole (classe 2007), si stiano integrando sempre meglio con il resto della squadra.