Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, saranno 180 minuti decisivi: i granata all'assalto del Rapallo

Il Ventimiglia si gioca la permanenza nel campionato di Eccellenza attraverso un insidioso playout. Di fronte ai granata ci sarà il Rapallo, compagine genovese che non è riuscita a salvarsi direttamente.

Doppia sfida da brividi. I ragazzi di mister Luccisano (coadiuvato da Bevilacqua) dovranno superare il Rapallo nella doppia sfida che vale tutta una stagione, a tratti molto sfortunata per i frontalieri. Il match di andata contro i bianconeri è in programma per domenica pomeriggio al 'Morel' (ore 16), mentre il ritorno si disputerà il 19 maggio in terra genovese.

Futuro. Dopo il verdetto del campo la società comincerà a programmare il futuro. Secondo indiscrezioni, sia in caso di Eccellenza o di retrocessione il club potrebbe dare fiducia a Luccisano, ma se la categoria resterà non è da escludere l'assalto ad un allenatore di grido come Calabria (difficile) o Biffi. Ma ora è solo testa al Rapallo.