Calcio, playoff. Il numero delle promozioni nelle mani di Sestri Levante e Rivarolese

Il destino di Sestri Levante e Rivarolese sarà decisivo per buona parte delle squadre impegnate nei tabelloni playoff.

A seconda dei risultati ottenuti dai Corsari e degli Avvoltoi si scatenerà un gigantesco effetto domino sugli esiti degli spareggi, riassunti nello specchietto seguente come da Comunicato Federale.

ULTERIORI POSSIBILITA' DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Al termine dei Campionati si potranno verificare le sotto indicate combinazioni che determineranno la possibilità di ulteriori promozioni o retrocessioni rispetto a quanto sopra indicato:

Ipotesi b) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D” , promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza.

Ipotesi c) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza

Ipotesi d) Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Serie “D”; Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie “D”, promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza

EFFETTI SULLE PROMOZIONI

Ipotesi b) Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di “Promozione”: le prime tre classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime quattro classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 6 squadre dal Campionato di “Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria.

Ipotesi c) Promozione al Campionato di “Eccellenza” di ulteriori 2 squadre dal Campionato di “Promozione”: le prime due classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Promozione” di ulteriori 3 squadre dal Campionato di “Prima Categoria”: le prime tre classificate nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 5 squadre dal Campionato di “Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria.

Ipotesi d) Promozione al Campionato di “Eccellenza” di 1 ulteriore squadra dal Campionato di “Promozione”: la prima classificata nella graduatoria play off. Promozione al Campionato di “Prima Categoria” di ulteriori 4 squadre dal Campionato di “Seconda Categoria”: sulla base di quanto definito per i play off di 2° Categoria.