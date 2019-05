Calcio. Samuele Massolo vola in Serie B con la Virtus Entella. E Gianni Minori lo conosce bene: "Si instaurò subito un bel rapporto tra noi. Ora deve continuare su questa strada"

Vola in Serie B Samuele Massolo e lo fa con la maglia della Virtus Entella. Nella sua stagione vissuta alla Sanremese, prima con Riolfo e poi con Baldisserri, fu allenato da Gianni Minori che a Rivierasport.it ci svela ricordi e fa i complimenti al suo ex allievo.

Minori, cominciamo dal passato: da dove nacque l'interesse della Sanremese per Massolo? "Massolo era sulla lista dei possibili profili di Fabio Vignaroli quando a fine stagione, dopo aver vinto la Coppa Italia Nazionale di Eccellenza con la Sanremese si cominciava a programmare la stagione successiva e con Cevoli in quel momento ancora allenatore. Poi con l'arrivo di Riolfo si ripresentò la possibilità di ingaggiare Massolo, in quel momento in uscita dalla Sampdoria e cosi facemmo".

Com'era il Massolo di Sanremo? "Nei primissimi giorni di ritiro a Limone feci più psicologo che da preparatore, visto che per lui non fu semplice uscire da una società di Serie A e scendere in Serie D. Tra di noi si instaurò subito un bel rapporto, si lavorò duro ma lui diede da subito grande disponibilità ed io fin dal primo giorno mi resi conto che era un predestinato, uno che aveva tutto per arrivare e un onore ed allo stesso tempo. E' stato un divertimento allenarlo e quando a fine campionato è stato ingaggiato dalla Virtus Entella in Serie B diciamo che è stato motivo di orgoglio".

Una stagione che terminò con la zona playoff non centrata: "Purtroppo a livello di squadra quell'anno non si ottenne quanto sperato e per me comunque vedere Samuele andare nei professionisti è stato comunque un piccola vittoria personale. Tra preparatore e portieri si instaura un certo tipo di rapporto che con il resto della squadra non hai, ci si confronta molto, anche su cose personali che a volte influiscono poi sul rendimento sportivo. Ogni tanto ci sentiamo ancora, ci siamo scambiati i complimenti per la vittoria dei rispettivi campionati anche se non paragonabili".

Qual'è il futuro calcistico di Gianni Minori? "Il mio futuro? Non ci ho ancora pensato, vedremo. Adesso c'è ancora una finale da vincere con l'Ospedaletti, sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa. Personalmente per me questo è il quinto campionato vinto in dieci anni da preparatore, più due coppe Italia Regionali d'Eccellenza ed una Nazionale, quella che ci consente ancora oggi di vedere la Sanremese in Serie D; niente male direi, ma probabilmente porto fortuna".