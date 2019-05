Calcio. Sarà una domenica di fuoco: il programma delle squadre imperiesi tra playoff e playout

L'agenda della domenica (al momento non ci sono variazioni con anticipi al sabato) calcistica per le squadre imperiese è molto importante tra playoff, playout e altre competizioni.

Playoff Serie D. Grande attesa c'è per la Sanremese che domenica alle 16 ospiterà al 'Comunale' l'Inveruno. I matuziani si giocano la semifinale playoff con due risultati su tre a disposizione. In caso di passaggio in finale i ragazzi di mister Lupo affronteranno la vincente di Savona-Ligorna.

Playout Eccellenza. Il Ventimiglia scenderà in campo domenica pomeriggio al 'Morel' per l'andata del playout. I granata di Luccisano affronteranno il Rapallo per una sfida da vincere ad ogni costo. Match di ritorno domenica 19 maggio in terra genovese.

Titolo Regionale Promozione. L'Ospedaletti di mister Carlet si gioca l'ultimo match stagionale. A Vado Ligure gli orange scenderanno in campo domenica (ore 16) per sfidare i genovesi dell'Athletic Club: in palio il Titolo Regionale di Promozione.

Finale Coppa Italia Promozione. Domenica si assegna la Coppa Italia Promozione. A contendersela saranno il Taggia di Maiano e i genovesi del Rivasamba, quotata compagine del Girone B: appuntamento al 'Farraggiana' di Albissola alle ore 16.

Palyout Promozione. La Sanstevese si gioca una fetta di stagione nell'andata del playout. Sul campo del Ceriale la squadra di Siciliano proverà ad ottenere un risultato importante domenica pomeriggio.

Playoff Prima Categoria. Il Camporosso di Luci resterà questa domenica alla finestra, visto la qualificazione automatica alla finale che i rossoblù disputeranno in casa contro la vincente di Pontelungo-Soccer Borghetto.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 12 MAGGIO:

Playoff Serie D: Sanremese-Inveruno

Playout Eccellenza: Ventimiglia-Rapallo

Titolo Regionale Promozione: Ospedaletti-Athletic Club

Finale Coppa Italia Promozione: Taggia-Rivasamba

Playout Promozione: Ceriale-Sanstevese