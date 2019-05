Serie di appuntamenti nello scorso fine settimana per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Nonostante il periodo ricco di ponti festivi’, per la Ginnastica Riviera dei Fiori le attività proseguono senza soste, con una serie di gare ed eventi che con entusiasmo, passione e professionalità vengono portati avanti nel migliore dei modi.

In ambito agonistico, per la sezione di artistica femminile, presso il palasport di Pietra Ligure, sabato e domenica scorsi si è disputata la 2ª prova del campionato regionale di serie D. Buoni risultati per le due squadre allieve salite sugli attrezzi, col 4° posto nel livello LB ottenuto da Alessia Saccoccia, Alice Pegoraro, Rebecca Amoretti, Elisa Arnaldi, e Serena Conio con la novità dell’inserimento in gara degli esercizi alle parallele asimmetriche. Per il livello LA, 5° posto ottenuto da Giorgia Giovannini, Alessia Radulescu e Martina Sannazzaro. Soddisfatte i tecnici Sonia Di Marcoberardino e Linda Zunino che potranno dedicarsi ora al lavoro estivo per incrementare le difficoltà degli esercizi.

Per la ritmica, importante appuntamento a Genova con la 2ª prova del campionato regionale individuale Gold e Silver, con numerose nostre ginnaste scese in pedana. Per la Gold (molto alto il livello tecnico delle poche ginnaste iscritte, con la tendenza in regione a retrocedere le ginnaste verso i livelli tecnici meno alti), 4° posto per Alice Frascarelli nelle senior, 6 nelle junior Giulia Carrera, 6ª nelle allieve Giorgia Valastro e 7 ª Eleonora Oggero. Nel Silver LD, junior 1, 12ª Sonia Chekkour, 5ª la Junior 2 Michela Andreoli e nelle senior 8ª Sara Valastro, 11a Gaia Binello, 14ª Arianna Gazzano e 15a Monica Meli. Anche la sezione ritmica con questa gara conclude la prima parte di stagione, e i tecnici Daniela Breggion, Mona Stabile, Alice e Lorenza Frascarelli dovranno programmare i prossimi impegni con la partecipazione ad alcuni importanti Tornei.

13 ginnasti hanno preso parte ad un collegiale nel centro tecnico di Torino per il trampolino elastico. Interessante la collaborazione con la Reale Società Ginnastica di Torino, e piacevole giornata di allenamento per Alice Eremita, Thomas Soscara, Ottavia Corrent, Sima Papone, Francesco Bianchi, Kristal ed Aleksey Moraldo, Samuel Bagnato, Valeria Vento, Gaia Cervoni, Giorgia Boeri, Matilde Sappia e Beatrice Taggiasco, accompagnate dai tecnici Giulia Bellone e Sonia Lanteri.

Per la parte ludica-promozionale, nonostante il periodo pieno di impegni, la Riviera dei Fiori per l’ennesimo anno, non ha rinunciato al GEF, il Festival Mondiale di Creatività. Ben 4 le coreografie proposte (Mayday, il mare chiede aiuto, Gymevents, Friend Party Gym e Blues Brother) con 85 ginnaste partecipanti, che in due serate all’Ariston si sono divertite in un contesto ‘rilassante’ rispetto alle gare, facendo conoscere le discipline ad un numeroso pubblico che ha apprezzato gli esercizi proposti dal nostro team di istruttori: Angelica Stella, Marzia Riccardi, Daniela Breggion,, Erika Carminati e Monia Stabile.

Per il prossimo fine settimana, il Comitato Regionale Fgi propone il 1° Trofeo di Ginnastica per Tutti Liguria, Memorial Aurora Bondavalli. La sede scelta per organizzare l'evento è il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, uno dei pochi spazi in regione ‘attrezzato’ e con spazi idonei. Il progetto, affidato per la parte organizzativa alla Ginnastica Riviera dei Fiori, è stato reso possibile grazie alla disponibilità delle Associazione presenti sul Polo e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

Sabato e domenica prossimi sono in programma l’incontro interregionale Piemonte/Liguria di Trampolino Silver (serie D ed individuale), la finale regionale di Teamgym, il Syncrogym, il Promogym, il GPT Test, il Trofeo Ragazzi. Verranno proposti anche i due format di percorsi ginnici abbinati a colorate coreografie dedicati ai giovani e giovanissimi ginnasti (dai 3 agli 8 anni), il Trofeo Giovani ed il Gymgiocando. E saranno le due ultime proposte quelle dedicate al Memorial di Aurora Bondavalli, con il Trofeo che verrà assegnato alla Società con più atleti iscritti.

Sempre in questi giorni, sta per concludersi l’iter formativo/progettuale per proporre la 2ª edizione dell’ Educamp Riviera dei Fiori che vedrà il coinvolgimento di molte Associazioni Sportive del territorio e permetterà, dall’ 8 al 19 luglio, ai giovani che si iscriveranno, di partecipare al progetto del Coni Nazionale che da anni riscuote grande successo. Il programma è settimanale, dalle 8.30 alle 17, ed avrà interessanti novità in fase di organizzazione.