Motori. La ventimigliese Matilde Stilo terza assoluta ad Arco di Trento

Al giro di boa del campionato Italiano Motocross Femminile la quindicenne Matilde Stilo guadagna, in quel di Arco di Trento un inaspettato terzo posto nella classifica assoluta.

La ventimigliese supportata dal team Made Of di Alessandria e dal Motoclub Gorlese di Gorla (VA) ha anche partecipato ultimamente alla tappa italiana del campionato Europeo Femminile Motocross , per “assaggiare” una competizione internazionale (zona punti in tutte e due le manche )in previsione degli appuntamenti di luglio e agosto che la vedranno schierata in due tappe del Mondiale Femminile ( gp d’Italia e gp di Repubblica Ceca).

Nel frattempo continuerà la preparazione per gli appuntamenti del campionato italiano dove per ora si trova al settimo posto nella classifica generale e al secondo posto nella classifica Under 17.