Tennis. ATP Madrid: pomeriggio intenso per Fognini sulla terra rossa spagnola, c'è il match contro Millman

Torna subito in campo Fabio Fognini, che nell'ATP Madrid sfida nel pomeriggio (match in programma alle ore 15) il temibile australiano John Millman che attualmente è il numero 48 della classifica mondiale.

Il tennista armese nella giornata di ieri ha superato in due set il britannico Edmund, dopo un match ben giocato ma condito da qualche errore. Davanti alla racchetta di Arma di Taggia oggi pomeriggio ci sarà un tennista che potrebbe mettere in difficoltà Fognini, visto il precedente non ben augurale. Nel turno precedente Millman ha superato l'americano Johnson.

Testa a testa. Come già ricordato questo sarà il match numero due in carriera tra Fognini e Millman. L'unico precedente risale all'agosto 2018, quando agli US Open l'australiano superò l'armese in quattro set: oggi ci sono in palio gli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo.

