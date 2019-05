Volley. Successo per Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzuchelli

La nostra squadra, auspica di partecipare all'evento nazionale come miglior seconda. In questi giorni dovrebbero arrivare notizie dal Centro Sportivo Italiano in tal senso.

Al termine, l'allenatore Marco Biglieri, ancora molto emozionato, dichiara: "Sono veramente contento per come le ragazze hanno giocato e reagito alle difficoltà. Ora posso dire che siamo diventati una vera e propria squadra. Bellissimo l'atteggiamento sugli errori, sull'aiuto reciproco, sulla voglia di non mollare. Vorrei ringraziare i genitori per il tifo che ci ha spinto e sostenuto durante tutta la partita. Sono davvero molto soddisfatto della stagione, tenuto conto che le ragazze sono molto giovani, al primo anno di Under 16 e alcune ancora più giovani, con grandissimi margini di miglioramento. A questo punto la ciliegina sulla torta per chiudere la stagione al massimo sarebbe ricevere la notizia di essere ripescati per partecipare alle finali nazionali CSI".