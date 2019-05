Pallanuoto, Rari Nantes Imperia: gli ultimi risultati dal Settore Giovanile

Arriva maggio e i campionati giovanili si avviano alla fase finale. Ecco i risultati settimanali delle squadre.

Nel settore femminile, bellissima affermazione della Under13 (poker di Iazzetta) in casa della capolista Locatelli per 10-11. Le Rari-Girls, ora seconde, mettono nel mirino il primato.

Molto bene anche i maschi coetanei che, trascinati dal solito Rossi, battono Camogli (10-6) nella sfida della Cascione. Bene anche gli Under 15 che vincono in casa dello Sturla (5-11) senza grossi problemi. Soltanto gli Under 17 incappano nella sconfitta, in casa del Sestri per 9-5.