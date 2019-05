Basket. BC Ospedaletti, scattano le Final Four del campionato Under 18: è sfida all'Ardita Nervi

Scattano domani, con gara 1 di semifinale, le final four per il torneo under 18.

Il BC Ospedaletti del Presidente Morabito, affronta sul parquet amico, l'Ardita Nervi che ha eliminato in tre match l'Imperia.

Il Bco dei coach Lupi ed Archimede ha invece regolato in due partite la Virtus Genova.

La partita si giocherà sabato 11 maggio alle ore 16.30 nella casa orange in via Isnart. Il BC Ospedaletti e arrivato a questo appuntamento con uno score incredibile di 19 vittorie su 20 partite con un grande miglioramento sia tecnico che mentale , portando la formazione a giocarsi ogni partita con mentalità vincente.

Ora vediamo cosa succederà, l'asticella e già da record del mondo ed i giovani orange proveranno a superarla. Coach Lupi: "Il risultato che abbiamo ottenuto e stupefacente, però a questo punto puntiamo al bersaglio grosso e se non lo otterremmo avremmo fatto sempre una grandissima stagione".