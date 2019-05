Basket. Coppa Liguria Under 18: al BKI Imperia il derby contro il BC Ospedaletti

COPPA LIGURIA - UNDER 18 -

BKI Imperia - BC Ospedaletti 69-63 (17-16; 25-18; 7-20; 20-9)



BKI Imperia: Lance 23 Donati 22 popolo 12 lanza 7 micolucci 3 Mattei 2 lardo, devia, Toribio, congiu n,e, gentile n.e.

BC Ospedaletti: Olivari 25 amato 10 bonomo 7 dulbecco 6 di Vincenzo 6 gallo 5 siccardi, polimeni, lazri, bonavia 4

Derby caldo ed infuocato anche con qualche strascico polemico alla fine del match.

L'Imperia , fresco di eliminazione da giocarsi una "medaglia" alle finali four regionali, si toglie una bella soddisfazione battendo la squadra che ha dominato la regolar season.

Primo quarto equilibrato , poi nel secondo i padroni di casa accelerano e vanno al riposo in vantaggio.

Sembra finita, ma nel terzo un capolavoro orange difesa super ed un attacco preciso fanno si che il risultato e completamente ribaltato. Il quarto ed ultimo tempo premia la maggior voglia di vincere dei giovani imperiesi che si impongono con uno scarto di 6 punti.

Peccato per gli episodi del finale, ma sta alle società prendere provvedimenti per far sì che certe cose non accadano.