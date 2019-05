Calcio. Carlin's Boys, in programma l'incontro con mister Litardi: si decide il futuro della panchina neroazzurra

Oggi dovrebbe essere la giornata gusta per capire se la Carlin's Boys e mister Eros Litardi avranno le giuste condizioni per proseguire insieme un progetto iniziato la scorsa estate e culminato con promozione in Prima Categoria.

Piano A. La priorità della società sarebbe quella di confermare il tecnico della promozione, anche se Litardi è ambito dalla panchina dell'Atletico Argentina (con Tirone come piano B). Secondo indiscrezioni, la società rossonera, sta premendo su tecnico che in caso di separazione dal neroazzurro potrebbe sposare il progetto ad Arma.

Altre piste. La dirigenza della Carlin's Boys, in caso di separazione, vaglierà altre piste per la panchina. Il nome più gettonato, secondo rumors, è quello di Siciliano mentre stuzzica non poco il ritorno di Maiano. Ma al omento sono solo voci e tutto dipende dall'incontro tra la Carlin's Boys e Litardi da cui ci si aspetta la fumata bianca.