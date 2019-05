Calcio. Coppa Italia Promozione, Taggia pronto alla finalissima contro il Rivasamba. Luca Fiuzzi carica l'ambiente: "Sempre bello vincere qualcosa, vogliamo fare l'impresa"

Il Taggia domenica pomeriggio (ore 16) si giocherà la Coppa Italia Promozione al 'Farraggiana' di Albissola, un obiettivo da prendere dopo un'annata non conclusa nel migliore dei modi.

"Vogliamo fare l'impresa". Di fronte ai giallorossi ci saranno i genovesi del Rivasamba, compagine tra le più quotate del Girone B ma che non hanno centrato l'obiettivo del salto di categoria ma disputerà i playoff. A caricare l'ambiente a due giorni dalla super sfida è l'esperto difensore Luca Fiuzzi: "E' una partita importante, perchè c’è sempre un trofeo in palio ed è sempre bello vincere qualcosa. Ci teniamo e proveremo a vincerlo, anche se sappiamo che ci sarà da fare un impresa".

"Contano aspetto mentale e condizione fisica". Fiuzzi ha vinto la Coppa Italia Nazionale d'Eccellenza tre stagioni fa con la maglia della Sanremese ed è esperto in finali: "Le partite si preparano al minimo dettaglio, ma soprattutto in questa sfida conta l'aspetto mentale e la condizione atletica delle due squadre. Siamo alla fine e chi si sarà allenato meglio in quest'ultimo periodo avrà dei vantaggi".

"Il Rivasamba? Squadra forte". Il difensore centrale giallorosso analizza il Rivasamba: "Ci aspettiamo una squadra forte, ma soprattutto in salute visto che loro dovranno affrontare i playoff e si saranno preparati al meglio. Noi essendo l'ultima partita dobbiamo dare tutto quello che ci è rimasto dentro per riuscire a provare a vincere, ma soprattutto per uscire dal campo a testa alta".

"Dovevamo e potevamo fare di più". Il difensore analizza una stagione deludente per i colori giallorossi che può essere salvata in parte con la conquista del trofeo: "C'è’ tanto rammarico per come è andata a finire la stagione, perchè potevamo e dovevamo fare molto di più. Vincere la coppa salverebbe solo metà della stagione".