Calcio, Playoff Serie D. Inveruno senza paura, il Direttore Sportivo Davide Raineri avvisa la Sanremese: "Veniamo per vincere, non per una semplice gita"

A caricare l'ambiente dell'Inveruno, in vista della semifinale playoff di domenica pomeriggio sul campo della Sanremese, è il Direttore Sportivo Davide Raineri. A Rivierasport.it il DS gialloblù è fiducioso per la sfida contro i matuziani:

"La Sanremese è una squadra forte - esordisce il Direttore Sportivo dei milanesi - noi l'affronteremo con grande entusiasmo, visto la grande soddisfazione di aver ottenuto un posto nei playoff".

Il Direttore Sportivo gialloblù torna sulle sfide di campionato: "Ce la giochiamo, perchè loro sono un'ottima squadra anche se noi abbiamo disputato due buone partite con i matuziani sia all'andata che al ritorno. Purtroppo ci mancano due giocatori importanti - sottolinea il DS - ma siamo pronti".

L'Inveruno ha le idee ben chiare: "In gita a Sanremo? Assolutamente no, non verremo in Riviera per una semplice gita: veniamo a Sanremo per vincere".