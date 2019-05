Calcio. Retrocessione Cervo FC, Alessandro Brancatelli rompe il silenzio: "Stagione sfortunata, ma l'esonero di Mottola è stato troppo immediato"

In casa Cervo FC c'è grande amarezza per la retrocessione in Seconda Categoria dopo l'ultimo posto arrivato proprio nell'ultima giornata per una stagione iniziata male e finita peggio.

Amarezza giallonera. A rompere il silenzio per analizzare un'annata a dir poco sfortunata con due allenatori (prima Mottola e poi Baroni) ingaggiati e una serie di episodi non favorevoli, è il dirigente giallonero Alessandro Brancatelli.

Alessandro Brancatelli, è stata una stagione a dir poco sfortunata: si aspettava la retrocessione diretta? "Abbastanza sfortunata ma non solo. Un esonero troppo immediato per Mottola, dopo la disputa di poche partite per giunta conto le squadre più forti del campionato... Poi l'inserimento di due nuovi allenatori non idonei forse a questa categoria, e peraltro con atteggiamenti un po' troppo irruenti".

Da Mottola a Baroni: quante responsabilità avete voi dirigenti? "Con la squadra inizialmente costruita con Mottola non pensavo assolutamente ad una retrocessione, ma ad un miglioramento rispetto al campionato precedente. Venendo poi a mancare la presenza iniziale di Denis Muca, impegnato con l'Imperia Calcio, è venuto a mancare un apporto fondamentale che gli altri dirigenti non sono riusciti a colmare".

Da cosa dovrà ripartire il Cervo FC? "Sarà ora il Presidente a valutare se la squadra ripartirà dalla Seconda Categoria oppure chiuderà qui la sua avventura calcistica".

Hai qualche sassolino dalle scarpe da toglierti? "Sassolini da togliere dalle scarpe ne avrei, ma ritengo questa non sia la sede opportuna".

Quale futuro per Alessandro Maccano? "Il mio futuro? Personalmente mi dedicherò a tempo pieno ai bambini dell' Oneglia Calcio".