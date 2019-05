Calcio, Serie D, Sanremese, conto alla rovescia per la semifinale fondamentale contro l'Inveruno

La Sanremese si prepara alla grande sfida di domenica pomeriggio, quando al 'Comunale' affronterà per la semifinale playoff l'Inveruno. I matuziani si troveranno di fronte i milanesi per la terza volta in stagione: il bilancio vede avanti i lombardi con una vittoria e un pareggio.

Graduatoria ripescaggi. La situazione nelle graduatoria ripescaggi per la Sanremese resta immutata, con i biancoazzurri alla posizione numero 20 in coabitazione con Bitonto, Savoia e Caronnese a quota 1,73. In testa sempre il Mantova.

GRADUATORIA RIPESCAGGI ATTUALE:

1 Mantova 2.44

2 Audace Ceringola 2.20

3 Lanusei o Avellino 2.18

4 Modena o Pergolettese 2.14

5 Matelica 2.10

6 Taranto 2.08

7 Pro Sesto 2.02

8 Adriese 2

9 Turris 1.97

10 Trastevere 1.97

11 Audace Reggio 1.94

12 Ponsacco 1.92

13 Rezzato 1.91

14 Union Feltre 1.88

15 Latte Dolce 1.86

16 Cassino 1.81

17 Campodarsego 1.76

18 Bitonto 1.73

19 Savoia 1.73

20 Sanremese 1.73

21 Caronnese 1.73

22 Seravezza 1.71

23 Gavorrano 1.68

24 Montevarchi 1.68

25 Fanfulla 1.67

26 Recanatese 1.65

27 Fiorenzuola 1.64

28 Pineto 1.63

29 Savona 1.61

30 Sangiustese 1.60

31 Ligorna 1.58

32 Inveruno 1.58

33 Marsala 1.55

34 Portici 1.47

35 Castrovillari 1.44

36 Bolzano 1.44