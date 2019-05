Sollevamento pesi. La taggese Beatrice Asdente a caccia della gara perfetta: "Pronta a dare il meglio. Questa disciplina dovrebbe cominciare ad essere introdotta in ambito scolastico"

La taggese Beatrice Asdente va a caccia del grande risultato nella gara finale ai Campionati Italiani Junior di sollevamenti pesi.

La giovane taggese scenderà in pista nella giornata di oggi per ottenere un piazzamento importante come il podio: a Rivierasport.it la giovane atleta analizza la gara.

Beatrice, cosa ti aspetti da questa gara? "Da questa gara aspetto di dare il meglio di me stessa, la pesistica è un gioco di strategia e non dipende solo da me".

Quale obiettivo ti sei prefissata? "Il mio obbiettivo principale è riconfermare il totale che avevo in classifica, e affrontare la gara in maniera positiva e concentrata".

Ti sentiamo abbastanza fiduciosa per la gara di oggi: "Facendo questo sport, la prima cosa più importante è crederci, quindi sono molto fiduciosa di ciò che posso fare".

Secondo te come si può ampliare questa disciplina nella provincia di Imperia? "Secondo me nella provincia di Imperia c’è molta ignoranza su questa disciplina. Dovrebbe cominciare ad essere introdotta in ambito scolastico, perché sempre più giovani sono pigri e non praticano nessuno sport".