Calcio, Playout Promozione. Sanstevese, in palio mezza salvezza. Stefano Rambaldi è fiducioso: "Ci giochiamo tutto"

La Sanstevese è pronta alla doppia sfida salvezza contro il Ceriale, con il match di andata che si disputerà ad Alassio domani pomeriggio.

La compagine di Santo Stefano al Mare avrà il vantaggio di giocare anche per due pareggi e alla vigilia dell'andata il bomber Stefano Rambaldi è fiducioso: "Domani e domenica prossima abbiamo due finali dove ci giochiamo tutto - sottolinea l'attaccante - perchè queste partite sono facili da preparare. Sappiamo bene quanto abbiamo lavorato durante l'anno e siamo molto concentrati".

Rambaldi analizza il Ceriale e torna sui due pareggi in campionato: "Ci aspettiamo un Ceriale ancora più competitivo e con il nostro stesso obiettivo. Il doppio pareggio del campionato ci ha insegnato a non abbassare mai la guardia - evidenza Rambaldi - e rimanere concentrati per tutti i 100 minuti della partita".

L'ex attaccante di Sanremese, Ospedaletti e Riccione fra le tante non pensa al futuro: "E' ancora presto per valutare le offerte, prima ho una guerra contro il Ceriale da vincere e poi la nascita di mio figlio che è prevista proprio per domenica 19 maggio. Dopo penserò al futuro".