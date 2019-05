Calcio. Taggia, obiettivo la Coppa Italia Promozione. Maiano ci crede: "Sappiamo il valore dei nostri avversari, ma cercheremo l'impresa"

Il Taggia è pronto alla grande sfida del 'Farraggiana' di Albissola contro il Rivasamba con in palio la Coppa Italia Promozione.

Alla vigilia analizza il match in casa giallorossa mister Christian Maiano: "Domani è l’ultimo appuntamento di questa stagione. Innanzitutto bisogna mettere da parte le amarezze per quello che si sperava potesse capitare in questa stagione e purtroppo non è successo.

Ho sentito e letto un sacco di inesattezze. Ho letto di gente che si prendeva le colpe e di gente che ne attribuiva. La realtà è che abbiamo dovuto affrontare due mesi pazzeschi, con una squadra decimata all’osso. Ma ora basta, abbiamo una finale da giocare. La squadra ha preparato questa partita al meglio che poteva. Anche col numero esiguo di giocatori, anche con ruoli scoperti domani si proverà il tutto per tutto per potarla a casa.

Sappiamo del valore dei nostri avversari, sappiamo che sono in salute e che daranno tutto quello che hanno per portarsi via il trofeo. Ma allo stesso tempo so che i miei ragazzi, tutti quelli che sono a disposizione, domani lotteranno per cercare l’impresa.

Non so quale sarà il risultato di domani ma sono sicuro di una cosa: i miei ragazzi lotteranno con tutte le loro forze".