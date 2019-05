Pallacanestro: Under 18, il BC Ospedaletti vince gara 1 di semifinale Play off regionale

Bco - Ardita Nervi gara1 Play off u18



Il Bco vince gara 1 di semifinale Play off regionale in una partita durissima e davanti ad un folto e caloroso pubblico.



Il Bco di Lupi ed Archimede parte forte vince i primi 3 tempini con una una difesa forte aggressiva che non lascia respirare i nerviesi che seppur dotati fisicamente subiscono la maggiore intensità nei due lati del campo, Coach Lupi sfrutta tutta la panchina , anche perché gli orange si caricano di falli ed infatti complice l'uscita di Olivari e Amato l'Ardita comincia a rimontare, punto su punto il massimo vantaggio toccato di più 18 si assottiglia fino ad arrivare ad un meno 2 con ancora minuti sul cronometro. E qui che la maggior precisione a liberi fa si che la partita si concluda con il vantaggio interno. Martedì sera in via Allende gara 2, e da quello che abbiamo visto stasera sarà una partita durissima.



Coach Lupi: "Sapevamo del valore sia fisico che tecnico dei nostri avversari , con tre giocatori di un livello superiore, ma questi ragazzi continuano a stupire per voglia ed attaccamento alla maglia, un gruppo che si vuole bene e si stima , un gruppo che fa della coesione il punto di forza, oggi abbiamo battuto una squadra che sulla carta e più forte di noi ,ma come in tutti gli sport di squadra il cuore a volte fa la differenza, gara 2 l'andremo a giocare con tutte le nostre forze e se ne usciremo sconfitti non ne faremo un dramma anzi sarà un ulteriore esperienza per crescere".



Tabellini

Bco Amato 20 Olivari 18 Dulbecco 9 bonomo 8 Gallo 7 Bonavia 6 Bortolozzo 3 Lazri 3 Di Vincenzo 1 Siccardi,

Ardita vezzuto 23 Carena 11 Stagnaro 9 Frigerio 8 Brocca 6 Cervellera 2 Wulf 2 Bonino 2 Cenko, Cerra 5 Lagazzoni n.e. Genesoni n.e.