Calcio, Eccellenza. Ventimiglia, ko contro il Rapallo nell'andata del playout: il racconto di Pino Fedrighi

Nel primo dei due spareggi salvezza, a Ventimiglia, il Rapallo coglie l'intera posta, battendo meritatamente un Ventimiglia che non ha mai mollato seppur sotto di due reti, ma che ha mostrato i suoi limiti evidenziati per buona parte del campionato.

Ai frontalieri, servirà un miracolo nella gara di ritorno per provare a rimanere in categoria ma alla luce di quanto si è visto, le speranze sono ridotte a un lumicino.La gara si è incanalata subito a favore degli ospiti che già nei primi minuti impegnavano il portiere ventimigliese Scognamiglio in un paio di interventi, coronando il vantaggio con Bertuccelli in contropiede. In apertura di ripresa, l' inatteso raddoppio con Marchesi.

Il Ventimiglia, si scuote con l'innesto di Galiera che si procura un rigore dopo aver subito un fallo in area ospite ad opera di Chiappe. Daddi realizza dal dischetto riaprendo la partita e nel finale, con gli ultimi disperati tentativi, sfiorano il pareggio con Galiera il cui tiro risulta debole per impensierire il portiere Molinelli. Ora ci aspetta la gara di ritorno, con le speranze veramente ridotte visto l'esito odierno.