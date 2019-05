Calcio, Playoff Serie D. Sanremese, è il giorno della verità: dentro o fuori contro l'Inveruno (ore 16)

Ci siamo, sta per scoccare l'ora della semifinale più attesa. La Sanremese è pronta alla sfida secca contro l'Inveruno, una partita da non perdere ad ogni costo per strappare il pass per la finalissima del 19 maggio sempre tra le mura amiche dello stadio 'Comunale'.

Oggi pomeriggio (calcio d'inizio alle ore 16) i matuziani ospiteranno i temibili milanesi che nei due match di campionato hanno reso la vita difficile a Taddei e compagni: all'andata in Riviera arrivò la vittoria gialloblù (0-1), al ritorno un complicato pareggio (1-1) raggiunto in extremis dai biancoazzurri.

Per l'occasione mister Alessandro Lupo avrà a disposizione l'intera rosa, eccezion fatta per Loreto Lo Bosco. Questo il probabile undici iniziale: Manis tra i pali; Fiore, Giubilato, Videtta, Anzaghi in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Gagliardi, Molino, Scalzi in attacco.

Come seguire il match. Potrete seguire la sfida tra Sanremese e Inveruno nella nostra web cronaca Live su Rivierasport.it

TABELLONE PLAYOFF SERIE D/A

2 Sanremese - 5 Inveruno

3 Savona - 4 Ligorna