Calcio, Promozione. Al Ceriale l'andata del playout, ma Siciliano carica la Sanstevese: "Nulla è compromesso, ci conquisteremo la salvezza al ritorno"

La Sanstevese cade nell'andata del playout Promozione ad Alassio contro il Ceriale per 1-2, ma non molla vista la rete d'oro di Russo: nel post partita mister Simone Siciliano analizza la sconfitta.

"Abbiamo avuto poca attenzione in fase difensiva - dichiara il mister al fischio finale - ma sapevamo come giocava il Ceriale, dovremo essere più bravi a leggere la palla. Cosa ho detto ai ragazzi negli spogliatoi? Ho detto che nulla è compromesso, che la salvezza la conquisteremo in "casa" nostra".

Siciliano si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Voglio però spezzare una lancia a favore di questi meravigliosi ragazzi - sottolinea Siciliano - che non hanno mai avuto la possibilità di giocare sul proprio campo. E' da due mesi che ci alleniamo un po' qua un po' la per problemi relativi a bollette non pagate. Ora io non incolpo nessuno, ma ad inizio anno tutti a farsi belli con discorsi importanti, poi quando serve dare una mano realmente il Comune dov'è? Io credo nella salvezza e se arriverà non voglio veder nessuno salire sul carro,troppo facile".