Il capitano della Sanremese Max Taddei ha vinto il premio “Agenzia Grandi Vini Man of the Match” per la sua prestazione nella gara contro l’Inveruno, valida per la semifinale playoff. Il capitano biancoazzurro è stato votato migliore in campo dai giornalisti della tribuna stampa del Comunale.

