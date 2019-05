Arti Marziali: 7° posto per Lorenzo Rossi (Judo Sakura Arma di Taggia al campionato italiano Juniores

Si è svolta sabato scorso a Brescia la finale nazionale del campionato italiano Juniores di Judo. Tra i finalisti anche Lorenzo Rossi, 17enne atleta dello Judo Club Sakura che ha acquisito il diritto a partecipare alle finali nazionali anche delle categorie superiori.

E’ stato un campionato molto impegnativa, ma Rossi ha gareggiato con impegno e decisione: dopo un' ottima vittoria ottenuta nel primo incontro, nel successivo, per un infortunio al gomito ha ceduto all'atleta che poi si sarebbe aggiudicato il titolo italiano. Avendo portato l'incontro fino al termine ha potuto ancora continuare e condurre vittoriosamente il primo match della fase dei recuperi, ma al successivo, a causa del dolore al braccio, non è riuscito a contrastare l'avversario, perdendo e fermandosi al settimo posto della classifica, comunque un ottimo risultato per una gara di quel livello.

Il M° Alberto Ferrigno, accompagnatore dell' atleta, ha lodato Lorenzo Rossi per il modo in cui ha condotto gli incontri, dimostrando carattere e capacità. Ora ci saranno quindici giorni per un buon recupero in vista della gara dell'European Cadet Cup di Coimbra (Portogallo), alla quale si spera possa presentarsi nelle migliori condizioni.