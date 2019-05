Sanremo Baseball: per la formazione Under 12 fine settimana importante

Sabato pomeriggio la squadra under 12 di Tarassi ha portato a casa una vittoria a mani basse vincendo a tavolino la partita programmata contro il Riviera Aquila di Finale in quanto gli stessi non si sono presentati per giocare l'incontro.

Alla sera, alle 20:30, c'è stato invece l'incontro della prima squadra – la Serie C -contro i Desperados di Torino. La partita si presentava abbastanza difficile; lanciatore partente è stato Di Fabrizio sul quale, al primo inning, gli avversari si portavano in vantaggio per 1 a 0.

Nel secondo inning un “Grande Slam” interno, realizzato da De Fazio (che ha battuto la pallina in fondo alla rete alle spalle dell'esterno centro), ha portato a casa 4 punti che hanno consentito alla squadra di coach Paternò di portarsi in vantaggio; ma i Desperados reagivano prontamente realizzando 3 punti che mantenevano la situazione in parità fino al sesto inning quando i sanremesi allungavano definitivamente il passo segnando - in quello e nei successivi innings - altri 7 punti che attestavano il risultato sull’11 a 4.

La vetta della classifica rimane a favore del Sanremo Baseball, seppure in coabitazione con i “Jacks” di Torino.