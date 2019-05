Bki La Porta dei Sapori-Rari Nantes Bordighera 43-37

Un Imperia Basket Under 16 in formazione molto rimaneggiata strappa i 2 punti contro un agguerrito Bordighera. Partita in bilico con molti errori in attacco da entrambe le parti che lasciano il punteggio aperto fino alle battute finali.

E' infatti verso la fine che gli imperiesi, guidati da coach Carbonetto, con più decisione rispetto al resto della gara, riescono a trovare più volte la via del canestro chiudendo la partita.