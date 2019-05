Calcio. Caramagna FC, grande successo per la festa dell'ottavo Football Party

Domenica 12 maggio, in occasione dell' 8 Football Party, festa di fine stagione sportiva del Caramagna Football Club, il campo di allenamento si è trasformato per un giorno nel FARWEST. Fra spettacolari scenografie che per essere allestite hanno impegnato lo staff per più di due mesi genitori dei giovani atleti, dirigenti ed allenatori si sono messi in gioco come figuranti facendo la gioia di adulti e bambini.

L'accampamento indiano, un fantastico saloon ricreato con dovizia di particolari, la prigione, la banca e tanto altro hanno lasciato di stucco le oltre 300 persone intervenute. Dal Caramagna Football Club lo "sceriffo per un giorno" fa sapere: "da 8 anni il Football Party è un appuntamento irrinunciabile per i nostri calciatori, le loro famiglie e tutti gli amici della nostra Società.

Abbiamo pensato ad un tema e quello dei cowboy e degli indiani ci è sembrato da subito simpatico ed originale. Abbiamo lavorato a lungo a questa giornata ma siamo stati ampiamente ripagati dai sorrisi di ieri.

Ora quasi ci dispiace dover smontare quanto fatto. E' vero proviamo ad insegnare calcio ai nostri ragazzi, ma soprattutto vogliamo che fra loro si instaurino forti rapporti di amicizia che siano destinati a durare nel tempo. La dimostrazione l'abbiamo avuta sabato quando tutti i ragazzi della nostra under 16, pennello alla mano, si sono ritrovati per pitturare insieme il saloon. Questo è il Caramagna Football Club, consentitelo qualcosa di diverso da una Società di calcio. Ora iniziamo a pensare al 2020.