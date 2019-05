Dopo la nostra indiscrezione sulla possibile separazione tra il Taggia e Christian Maiano (clicca QUI) dopo una sola stagione, ecco le dichiarazioni rilasciate a Rivierasport.it dell'allenatore:

"Ieri non ho parlato con nessuno della società. Non so cosa vorranno fare per il futuro e credo che siano loro le persone più idonee a rispondere a questa domanda. Per il momento mi limito ad aspettare".