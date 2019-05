Calcio, Serie D. UFFICIALE: si separano le strade della Sanremese e di mister Lupo

Dopo due secondi posti consecutivi in Serie D e due mancati successi ai playoff, la Sanremese Calcio annuncia la separazione da mister Alessandro Lupo.

La decisione è stata presa consensualmente.

"Grazie alla società per l’occasione che mi è stata data in questi due anni, un pensiero anche per i tifosi che mi hanno sempre sostenuto" dichiara mister Alessandro Lupo.

La società ringrazia mister Lupo per l’impegno profuso in queste due stagioni in biancoazzurro e gli augura il meglio per la prosecuzione della sua carriera sportiva.