Ciclismo e Mtb: tre appuntamenti importanti nel fine settimana per gli atleti della Rusty Bike Imperia

Triplo impegno nell’ultimo fine settimana per la Rusty Bike Baitieri Costruzioni di Imperia. I corridori ponentini (esordienti, allievi e G6) corrono a Lugagnano sotto una pioggia battente ed un terreno a dir poco impraticabile.

Negli Allievi grandissima prestazione per Matteo Siffredi che, solo all’ultima curva deve rinunciare al gradino più alto del podio. Negli Esordienti prendono il via: Joann Rolando, Federico Massa, Tiziano Gammino e Christian Alassio. E’ Rolando che si aggiudica alla fine punti importanti in chiave campionato. Buona prestazione anche per Samuele Rainisio.

Su strada a Modena con freddo e pioggia, su un percorso da ripetere 6 volte ed arrivo in salita, si sono distinti gli Allievi Simone Alassio, Alessio Fordano, Tommaso Anselmi e Wellington Bianchino.

Infine ad Andora, per il giro della provincia di Savona, corrono su strada i Giovanissimi: esordio per Valerio Ferrari nella categoria G6 e doppietta nei G5. Salgono sul gradino più alto del podio Edoardo Orengo ed Amelie Rolando. Nei G4 bravo Luca Fordano che giunge 7° e, per finire una super Elisabetta Ricciardi vince nei G3, con il 5° posto nella stessa categoria per Christian Rainisio.