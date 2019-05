Vela: vento intenso per tutta la giornata, si ferma l’Europeo 470 e domani si disputano le medal race (Foto e Video)

Un vento che non ha smesso di soffiare intensamente per tutto il giorno ha fermato il Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge, nelle acque prospicienti il Marina degli Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo.

Fin dalle prime ore del mattino, malgrado la giornata calda e soleggiata, le condizioni di vento e di mare sono apparse troppo impegnative per poter mandare in mare i 111 equipaggi maschili, misti e femminili partecipanti alla rassegna continentale. Gli organizzatori e il comitato di regata hanno monitorato costantemente la situazione, ma intorno alle 18 hanno dovuto arrendersi, annullando le prove del giorno. Con sei regate portate a termine, si chiudono quindi le regate di flotta e domani si svolgeranno gli scontri finali, le medal race a cui accedono con il punteggio acquisito i primi dieci equipaggi. Le regate per le medaglie assegnano doppi punti, e dunque rappresentano una chance per tutti i partecipanti di poter salire sul podio.

Il primo segnale di avviso verrà dato prima per i team femminili, alle ore 11, seguiti dalla prova maschile in programma per le 11.45. QUI l’elenco dei finalisti (primi dieci).

Purtroppo nessuno dei velisti italiani è riuscito nell’intento di partecipare alla medal race. I due equipaggi femminili, Benedetta di Salle/ Alessandra Dubbini e Elena Berta/Bianca Caruso, hanno chiuso rispettivamente in undicesima e dodicesima posizione mentre i maschi Matteo Capurro/Matteo Puppo e Giacomo Ferrari/Giulio Calabrò hanno terminato sedicesimi e ventiduesimi. Per la prima volta il campionato europeo era aperto anche agli equipaggi misti. Alla loro prima partecipazione a una regata di livello internazionale e con condizioni piuttosto impegnative, i giovani italiani Andrea Totis/Alice Linussi e Maria Vittoria Marchesini/ Bruno Festo hanno accumulato esperienza, che sicuramente sarà loro utile in futuro.

Da notare che equipaggi non europei possono prendere parte al campionato, ma non concorrono per il titolo di campione continentale. Le classifiche complete sono disponibili QUI. L’organizzazione del Campionato Europeo 470 è stata possibile grazie all’indispensabile supporto dato dalla Marina degli Aregai e dal Marina degli Aregai hotel & resort del Gruppo Cozzi Parodi, dalla partecipazione della Regione Liguria, e dagli sponsor istituzionali dello Yacht Club Sanremo: l’Hotel Royal, Abate Gioielli e Portosole Sanremo.