Atletica Leggera. AS Foce Sanremo, buoni i risultati al Campionato Provinciale giovanile

Si è svolta in quel di Pian di Poma la seconda giornata dei Campionato Provinciali giovanili di atletica leggera, dove il forte vento l'ha fatta da padrona.

In pista sono scese le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. La gara, che ha fatto registrare le due prestazioni più rilevanti dal punto di vista tecnico, è stata quella dei 300 metri piani. In campo femminile si è imposta Alessia Laura (AS Foce Sanremo) con l'ottimo tempo di 43"1 ottenuto con grande naturalezza. In campo maschile Ivan Da Sacco (AS Foce Sanremo), ha vinto correndo la distanza in 39"8, che non è riuscito ad abbattere l'altro compagno di squadra Tiziano Mercuri (40"2).

Tra le squadre si è messa in evidenza l'Atletica '92 con discreti cadetti: Stefano Girotti nei 1200 metri siepi davanti a Guazzoni e Di Zio tesserati AS Foce Sanremo. Nicholas Carrai è primo nei 100 ostacoli e nel giavellotto.

Doppietta e due volte primo sul podio per Gabriele Avagnina, stabile a 1.57 nel salto in alto, ma pregevole nel salto in lungo con la misura di 5,54. In campo femminile positiva prestazione anche Sara Di Benedetto (Planum) con 5,21. Nelle corse più lunghe i 600 metri successi della solita Giulia De Cristofaro (AS Foce Sanremo) e di Massimo Megiovanni (Atletico '92).

Domenica prossima,a Boissano,Campionato regionale di società con la AS Foce Sanremo e l'Atletico '92 intenzionate a far valere un vivaio in netta crescita.