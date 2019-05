Basket, Promozione. BKI supera la Pontremolese e si qualifica per la semifinale. Coach Pionetti raggiante: "Lavoreremo intensamente per arrivare in finale"

Si parte bene con i primi due quarti giocati ad alto ritmo come BKI sa fare, che gli consente di chiudere all'intervallo sul 37-21. Al rientro dagli spogliatoi gli Imperiesi tornano in partita con la stessa grinta arrivando anche a toccare i 25 punti di vantaggio. Nell'ultimo periodo c’è un evidente calo mentale che permette agli avversari di arrivare a fine match con un divario meno ampio rispetto ai primi 30 minuti di gioco.

Commenta così coach Pionetti: "Stiamo crescendo come condizione fisica e sul piano tecnico, dove stiamo iniziando a far vedere sempre più spesso azioni corali che ci liberano per tiri aperti. Questo sarà fondamentale per il proseguo, senza dimenticarci che la cattiveria agonistica e l’attenzione che dobbiamo avere in difesa deve essere perfezionata.

Ora affronteremo Sestri per giocarci un posto in finale e lavoreremo duramente per arrivare pronti a quest’importantissimo appuntamento. Un ringraziamento doveroso al numeroso pubblico che ci ha incitato per tutta la gara, a chi si è occupato della diretta Facebook e a Claudio Valente per gli scatti del match".