Calcio. Cessione Imperia, la trattativa continua. Ma spuntano nuovi scenari

Dietro l'acquisto dell'ASD Imperia Calcio ci sarebbero importanti novità e non solo l'imprenditore di origini libanesi Lorenzo Anas Raichi, l'uomo portato in prima persona da Roberto Iannolo.

Secondo indiscrezioni delle ultime ore l'attuale società avrà un nuovo incontro con Raichi questa settimana per cercare di arrivare ad una situazione decisiva. L'offerta è stata fatta, ora tocca alla proprietà decidere se chiudere o allungare i tempi. Ma in questo affare potrebbero esserci anche altri volti. Nell'ombra c'è la figura di Pino Cipolla (che al momento sembra non essere nella trattativa) che è pronto a dare una mano agli attuali compratori della società, ma anche altri nomi. La situazione dovrebbe sbloccarsi in settimana e noi di Rivierasport.it vi aggiorneremo sulla situazione.

Intanto sulla Pagina Facebook Ufficiale dell'ASD Imperia Calcio la società conferma dei contatti sulla trattativa: "In merito alle notizie apparse su quotidiani e testate giornalistiche, in riferimento alla cessione della ASD Imperia, l’attuale società con a capo il Presidente Fabrizio Gramondo, conferma di aver avuto un contatto formale con questo gruppo. Si sono attivate quindi le procedure per confrontarsi e scambiarsi le varie documentazioni per poter procedere alle valutazioni del caso.

Lo stato attuale della trattativa è ancora in divenire, si aspettano risposte comunque con una tempistica molto breve perchè l’avvicinarsi della prossima stagione agonistica non permette il dilungarsi dei tempi. Non appena ci saranno novità sarà cura della società rendere noto, a tifosi e supporters, l’evolversi dei vari progressi ed eventuale riuscita della trattativa".

Suggestione Lupo? Se però tutto saltasse, le voci di corridoio per la panchina della prossima stagione sono tante. L'attuale proprietà avrebbe già indicato come Direttore Tecnico Alfredo Bencardino, mentre per il ruolo di allenatore oltre a quelli di Bocchi, Baldisserri e Mario Pisano potrebbe spuntare a sorpresa quello di Alessandro Lupo, appena divisosi dalla Sanremese: una vera e propria suggestione.