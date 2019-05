Calcio internazionale. Il Neftchi Baku di Roberto Bordin chiude secondo: è qualificazione ai Preliminari di Europa League

Roberto Bordin, ex difensore della Sanremese, ha chiuso secondo con il Neftchi Baku

Chiude al secondo posto della Premier League azera il Neftchi Baku. La squadra di Roberto Bordin, ex difensore della Sanremese, si piazza alle spalle dei campioni del Qarabag.

Nell'ultima giornata i bianconeri sono stati sconfitti in casa proprio dai campioni in carica, in un match che è stato ininfluente ai fini della classifica finale. Grazie alla seconda piazza ottenuta il Neftchi Baku ha ottenuto la qualificazione ai preliminari della prossima Europa League la prossima estate.

Ma quale futuro per Roberto Bordin? Il tecnico potrebbe restare in bianconero, ma non è detto che dall'Italia qualche squadra sondi l'ex matuziano che tanto bene ha fatto nelle ultime stagioni.