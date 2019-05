Calcio. Atletico Argentina, possibile ripescaggio in Prima Categoria

L'Atletico Argentina potrebbe essere ripescata nel prossimo campionato di Prima Categoria.

E' questa l'indiscrezione più clamorosa (ma non troppo, visto che come finalista playoff i rossoneri sono in graduatoria) trapelata nelle ultime ore dall'ambiente rossonero. Nelle scorse ore la dirigenza avrebbe avuto un primo incontro per delineare le strategie future.

C'è anche il discorso della panchina che molto probabilmente non sarà più in mano a Pesante, dopo la delusione della sconfitta nella finale playoff di Seconda Categoria contro l'Area Calcio Andora. Anche la possibilità Litardi potrebbe sfumare (al momento nessun contatto col tecnico) e i dirigenti potrebbero varare altre ipotesi.

Ma tutto dipende dal ripescaggio.