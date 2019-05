Calcio, Serie D. Gaburro, l'allenatore delle grandi imprese che piace alla Sanremese

Non solo Nicola Ascoli in corsa per la panchina della Sanremese. La proprietà matuziana deve ora capire con calma il da farsi per il futuro e valutare bene l'allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2019/2020.

Il sogno. Le voci di corridoio sono tante ma quella che si può definire 'sogno' è chiamato Marco Gaburro. I contatti sembrano esserci già stati, ma al momento il Lecco ha fatto muro e arrivare al tecnico dei miracoli in Serie D sarà molto complicato.

Gaburro ha dominato il campionato con il Lecco e ora è impegnato con la compagine bluceleste nella Poule Scudetto. La scorsa stagione ha realizzato il miracolo Gozzano portando per la prima volta nella propria storia in Serie C la piccola realtà novarese.

L'attuale tecnico del Lecco potrebbe essere il profilo perfetto per una realtà come Sanremo e per l'Antonio Conte della Serie D la suggestione giusta per vincere in una città che sogna il ritorno nel professionismo.

Ma il Lecco con l'arrivo del DS Tesini ha praticamente confermato Gaburro per la prossima stagione.