Ciclismo. Giovanissimi Arma Taggia strepitosi ad Andora nel Memorial Gavazza - Piva

Grande partecipazione Domenica 12 Maggio per il 'Memorial GAVAZZA – PIVA' tenutosi ad Andora, dove al via erano presenti circa settanta giovanissimi atleti.

Lungo un circuito da percorrere più volte , il vero protagonista è stato un vento forte accompagnato da qualche goccia di pioggia verso il fine gara, che ha davvero messo a dura prova i piccoli atleti impegnati nelle varie categorie: per la Ciclistica ArmaTaggia Perotti Sofia, Cattaneo Paolo, Mancardi Leonardo, Muratore Daniele, Viganò Alessandro, Di Noia Matteo.

Nonostante due infiniti rettilinei controvento, alla piccola Sofia Perotti, (cat. G1 femminile), non è mancata la determinazione per conquistare il 2° posto, così come a Paolo Cattaneo (cat. G4 maschile) che ha percorso più di metà gara nel gruppo di testa guadagnandosi un bellissimo 8° posto.

Combattuta ed infervorata la categoria G5 maschile, dove sin dal via, la gara si è svolta ad un ritmo veramente impegnativo, dopo l’allungo di due atleti , il gruppo compatto tirato dagli atleti della ciclistica ArmaTaggia, si è snocciolato solo agli ultimi due giri e con un fotofinish da brividi, Leonardo Mancardi è salito al 3° posto del podio , il determinato Daniele Muratore ha conquistato il 6° posto e Alessandro Viganò 11° posto.

Nella categoria G6 maschile, gara a ritmo sostenuto, con le prime gocce di pioggia cadute a far ridurre di due giri la gara, e dove un agguerritissimo Matteo Di Noia , non ha mai perso le prime posizioni del gruppo arrivando in volata a conquistare il suo ottimo 4° posto.

Prossimo impegnativo appuntamento domenica 19 Maggio a Riva Ligure.