Pallanuoto, Serie A1 femminile. SIS Roma e Marco Capanna ad un passo dal sogno: "Stagione importante, in finale ci sono mancate esperienza e qualità. Il mio futuro? Resterò a Roma""

La SIS Roma ha sfiorato la grande impresa, una tripletta dopo la conquista della Coppa Italia più la qualificazione in Europa, che sarebbe stata storica e difficile da bissare.

Sis Roma e Capanna ad un passo dal sogno. Ma in finale, contro il quotato Ekipe Orizzonte Catania, le giallorosse sono cadute: noi di Rivierasport.it abbiamo raggiunto coach Marco Capanna, ex Rari Nantes Imperia, che non è riuscito a realizzare l'impresa tricolore per un niente.

Marco Capanna, una Coppa Italia vinta, la qualificazione in Europa e uno Scudetto sfiorato: quanta delusione c'è per questo tricolore sfumato? "La delusione giusta che ci deve essere se alleni e giochi per vincere sempre, quando sei lì, con merito vuoi solo vincere. Di sicuro l'abbiamo voluta vincere e giocata con le nostre caratteristiche. Ci sono mancate qualità ed esperienza nelle scelte e nell'incisività in certe fasi della partita. L'Orizzonte, sfruttando la grande esperienza superiore, è stata più brava in questo".

Avete realizzato una stagione straordinaria: se lo aspettava al suo primo anno nella Capitale? "La stagione fatta credo sia veramente importante, dove abbiamo perso due partite in tutto l'anno. La costanza di risultati così importante è oltre le aspettative, abbiamo affrontato le due Final Six nel modo giusto e le nostre avversarie sapevano che non sarebbe stato facile batterci non avevo dubbi. La Coppa Italia e la qualificazione in Europa, entrambe storiche per la società, sono una grande cosa di stimolo".

Giulia Gorlero campionessa d'Italia con Catania: con Giulia vi siete sentiti? "Ci siamo guardati prima della partita, abbracciati finita la partita e parlati nelle ore successive. C’è grande rispetto, stima e affetto fra noi, ma sappiamo anche essere onesti rivali".

Senza togliere nulla a Catania, le ha detto che anche Roma è una bella città? "Lei sta bene a Catania, dopo una stagione nella quale ha vinto tanto contribuendo sotto tanti aspetti. È un grande portiere e persona con 12 anni di lavoro fatti insieme che sono tanti e che li custodiamo per noi. Ora speriamo di incontrarci in partite così importanti e superarci a vicenda. Lei farà la fortuna dell'Orizzonte io farò il mio massimo per la Sis Roma con la quale mi trovo benissimo con Presidente, società, staff, ambiente e ragazze. Inoltre ho Loredana Sparano, che ha dimostrato con una grande stagione di essere un portiere di alto livello e di lei sono contentissimo".

E il futuro di Marco Capanna è pronto ad essere ancora giallorosso? "Resterò a Roma con immenso piacere. Mi sento fortunato e orgoglioso di essere l’allenatore della SIS e di queste ragazze. Abbiamo da vincere ancora tanto insieme".