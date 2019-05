Giornata promozionale di Volley S3 dedicata alle classi prime medie

Si è svolta lunedì 13 maggio, presso gli Impianti Sportivi del Mercato dei Fiori di Bussana di Sanremo, la festa promozionale di Volley S3 dedicata alle classi prime medie. La manifestazione rientra nel programma dei Campionati Studenteschi e ha visto la partecipazione di 130 alunni, iscritti e frequentanti le classi prime medie degli Istituti Comprensivi Sanremo Centro Levante e Sanremo Centro Ponente e di una classe dell'Istituto Comprensivo di Arma di Taggia.

La giornata si è svolta nel pieno spirito del Volley S3, dove Sport, Salute, Squadra sono le parole chiave del progetto. Le classi prime hanno giocato con il livello Green, livello in cui è permesso bloccare il 1° o il 2° tocco, in modo da sollecitare maggiormente l'acquisizione del gioco della pallavolo, fatto di passaggi e di collaborazione, per arrivare a chiudere il punto con il gesto della schiacciata o del pallonetto. Le partite sono state molto combattute ed accattivanti. I ragazzi oltre a giocare si sono cimentati anche nell'arbitraggio, dimostrando ottime capacità attentive e di valutazione e giudizio.

Al termine della mattinata hanno conquistato il podio le seguenti classi:

1° classificata: DANTE A

2° classificata: CALVINO B

3° classificata: ARMA

Grandissima sorpresa al momento della premiazione la presenza dell'atleta Andrea Bartoletti, pallavolista di massimo livello, che ha militato nel campionato di Serie A, in diverse squadre italiane e non, tra cui Falconara, Gabeca Montichiari, Sisley Treviso, Lube, vincendo come Schiacciatore due Coppe Italia, tre Super Coppe Italiane e una Champions League e conta quattro presenze nella nazionale negli anni 2000. Andrea Bartoletti si è complimentato con i ragazzi e ha detto loro "mi piace molto questo progetto, perchè permette a tutti di giocare e divertirsi subito. Infatti la Pallavolo alla vostra età è più difficile di altri sport, perchè si deve imparare a vincere la forza di gravità, anticipando traiettorie e palloni, e tutto questo avviene con il tempo e con l'allenamento. Il fatto di poter semplificare l'azione e dare più tempo, permette a tutti di divertirsi e di giocare il Volley fin da subito! Bravi a tutti e continuate a divertirvi con il Volley!!!".

Presente al torneo Cinzia Molle, responsabile settore Promo per il Comitato Territoriale FIPAV del Ponente Ligure, che ha consegnato gadgets ricordo a tutti i partecipanti. Si ringrazia il Comune di Sanremo per aver messo a disposizione il campo da gioco e il servizio medico e ambulanza, la prof.ssa Rosanna Pangaro, responsabile Ufficio Ed. Fisica Imperia, che ha procurato le coppe per le migliori classi. L'organizzazione del torneo è stato curato dalla Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo.