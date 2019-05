Sanremo: l'attrice cinese Gong Li di 'Lanterne Rosse' oggi in elicottero da Cannes al 'Golf degli Ulivi' (Foto)

Ha voluto rilassarsi per qualche ora sulle 18 buche del ‘Golf Club degli Ulivi’, assaporando anche la cucina del ristorante ed approfittando del bel sole che c’era quest’oggi a Sanremo, per poi fare rientro a Cannes.

Si tratta di Gong Li, la 54enne attrice cinese tra le più note del panorama cinematografico asiatico ma anche nota in tutto il mondo, soprattutto per aver recitato la parte della protagonista in ‘Lanterne Rosse’, pellicola per la quale si è aggiudicata nel ’91 l’Hundred Flower Award. Ma le sue performance, tra i circa 30 film per i quali ha lavorato, sono ricordate in occidente anche per: ‘Memorie di una geisha’ (nel 2005), ‘Miami Vice’ (nel 2006) e ‘Hannibal Lecter - Le origini del male’ (nel 2007) sequel del ‘Silenzio degli Innocenti’.

Gong Li, che si trova a Cannes per ritirare un premio in questi giorni, ha approfittato di alcune ore di riposo per noleggiare un elicottero e raggiungere il ‘Golf degli Ulivi’ di Sanremo e giocare in tranquillità sulle 18 buche dei green matuziani. Una nuova testimonianza di qualità per il golf sanremese che, spesso, vede personaggi dello spettacolo e dello sport, sceglierlo per trascorrere qualche ora di relax.

Gong Li, dopo qualche foto di rito con il personale del ‘Golf’ e con il direttore dello stesso, Vittorio Bersotti, è risalita sull’elicottero per rientrare sulla ‘Croisette’ pronta per gli appuntamenti di questa sera.