Calcio giovanile. La Sanremese al Torneo Esordienti Fair Play: le dichiarazioni di Coccoluto

Sabato 18 maggio, sul campo di Genova Prà, gli Esordienti 2006 della Sanremese scenderanno in campo per le Finali Interregionali del Torneo Esordienti Fair Play.

I biancazzurri sono stati inseriti in un triangolare con il Vado e i padroni di casa della Praese. Le gare avranno inizio alle ore 15:30 e ogni partita avrà una durata di 40 minuti (2 tempi da 20′, con shoot-out all’inizio di ogni tempo).

Grande soddisfazione in casa della Sanremese con il responsabile del settore giovanile, Fabio Coccoluto, che ha dichiarato: "Questo non è solo un torneo, ma una manifestazione sul fair-play e sono orgoglioso che la nostra squadra vi partecipi poiché ciò rende onore alla filosofia della società che è quella di far crescere i ragazzi con i valori dell’educazione e del rispetto. Essere a Prà sabato prossimo non sarà una vittoria di una squadra, ma la vittoria di tutta la società".

Dichiarazioni tratte da Sanremesecalcio.it