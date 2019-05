Canottaggio. Canottieri Santo Stefano al Mare, Alice Ramella protagonista in azzurro: "Cercherò di dare il meglio, c'è tanta emozione"

La Canottieri Santo Stefano al Mare è in festa per la convocazione nella Nazionale azzurra Junior della tesserata Alice Ramella.

L'atleta ponentina parteciperà ai prossimi campionati Europei di categoria in Germania, e a Rivierasport.it esterna tutta la sua soddisfazione e speranza per il grande evento dove sarà protagonista.

Alice, come prima cosa complimenti per la tua convocazione in azzurro: cosa ti aspetti da questo Europeo Junior in Germania? "Grazie per i complimenti. Per me questo Europeo è una nuova esperienza, quindi cercherò di dare il meglio di me e ovviamente sarebbe bello riuscire a prendere anche una medaglia".

Hai una dedica speciale per questo traguardo? "Vorrei dedicare questa convocazione al mio papà/allenatore, a mia mamma e anche a mia sorella".

Quanto vale per te questa convocazione? "Questa convocazione vale tutti gli sforzi e sacrifici che faccio, come ogni atleta. E' la mia prima esperienza in raduno con la nazionale, quindi sono emozionata".

Quali obiettivi futuri ti sei prefissata con la Canottieri Santo Stefano al Mare? "Il mio prossimo obiettivo è il Campionato Italiano a giugno, dove cercherò di arrivare al gradino più alto del podio".