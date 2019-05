Pallacanestro: ottima 'full immersion' domenica scorsa per gli Under 13 imperiesi al Trofeo delle Province'

Full immersion di buon basket, domenica scorsa a Chiavari per il ‘Trofeo delle Province’ per i ragazzi classe 2006. Nella rappresentativa della nostra provincia, anche due i ragazzi del Bki Imperia: Luca Minazzi, che quest'anno ha contribuito al bel campionato dell'under 13 e Andrea Favero, che ha giocato la stagione 2018/2019 con i colori dell'Olimpia Basket di Arma di Taggia, negli Under 13 élite.

A completare la rappresentativa altri 10 ragazzi da tutte le società della provincia. Quelli che, fino a qualche giorno prima, sono stati avversari durante il campionato Under 13, sono diventati compagni di squadra per questa entusiasmante manifestazione. Il Bki si è complimentato con Andrea e Luca per la convocazione, che premia il loro impegno negli allenamenti, e con il coach Giulia Bianchino, assistente allenatore al ‘Trofeo delle Province’.