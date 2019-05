Calcio: ieri pomeriggio, in scena la festa per la premiazione dei giocatori della Sanremese organizzata dagli Irriducibili Sanremo (foto)

Ieri pomeriggio, presso lo Stadio Comunale, è andata in scena la festa per la premiazione dei giocatori della Sanremese organizzata dagli Irriducibili Sanremo e relativa al Campionato di Serie D 2018/2019.



"E' stata l'occasione per fare il punto sulla stagione appena finita e per parlare del futuro campionato di Serie D che ci si augura possa vedere nuovamente la Sanremese protagonista. I trofei consegnati sono stati i seguenti: 1) Trofeo Giancarlo Costantini - Miglior Giovane consegnato a Michael Fiore; 2) Trofeo Luca Colangelo - Miglior Giocatore consegnato a Marco Spinosa; 3) Trofeo Bomber della Sanremese consegnato a Daniele Molino. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato all'evento".