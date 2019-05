Johan Museeuw al via della 49° edizione della Granfondo Milano-Sanremo del 9 giugno

L’ex Campione del Mondo di ciclismo Johan Museeuw sarà tra i partecipanti della 49° edizione della Granfondo Milano – Sanremo ciclosportiva in programma il 9 Giugno. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e darà un prestigio ancora maggiore alla manifestazione sportiva.

Tutti gli iscritti avranno quindi la possibilità di correre lungo un percorso entrato nella storia del ciclismo, con passaggi su salite mitiche come il Turchino, la Cipressa ed il Poggio, al fianco di uno dei suoi più grandi Campioni. Il belga Johan Museeuw, specialista delle gare di un giorno, vanta in carriera, oltre al Mondiale del 1996, vittorie di altissimo livello come due Coppe del Mondo e tantissime classiche tra cui tre Parigi-Roubaix ed altrettanti Giri delle Fiandre.

Intanto le iscrizioni proseguono sul sito ufficiale www.milano-sanremo.org fino al prossimo 31 Maggio. Successivamente sarà ancora possibile iscriversi il giorno 8 Giugno direttamente nella località di partenza a Pieve Emanuele (Milano) presso l’hotel Ripamonti in via dei Pini 3. La prova, organizzata dall’UC Sanremo, non è una corsa competitiva. Nonostante il cronometraggio, la ciclosportiva Granfondo Milano-Sanremo rimane infatti una manifestazione cicloturistica e cicloamatoriale.

La verifica delle licenze e la consegna del numero e del materiale previsto si svolgeranno sabato 8 Giugno, dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19, a Pieve Emanuele (Milano) presso l’hotel Ripamonti in via dei Pini 3. Sempre li è previsto il ritrovo della domenica, alle 6:30, che precederà la partenza. Lo start sarà dato alle ore 7 per griglie costituite da circa 200 partecipanti. L’arrivo è previsto a Sanremo in corso Garibaldi dove, presso il centro congressi del Palafiori, saranno allestiti il servizio docce ed il deposito biciclette. Al Palafiori si svolgeranno anche il pasta party e la premiazione delle squadre con il maggior numero di partecipanti. Il tempo limite è fissato entro 12 ore dalla partenza.

Sul sito ufficiale www.milano-sanremo.org sono inoltre indicate tutte le informazioni necessarie per la logistica: dai soggiorni con tariffe agevolate ai trasporti. La Granfondo Milano - Sanremo è presente anche su Facebook (www.facebook.com/GranfondoMilanoSanremo), su Twitter (@GF_Sanremo) e su Instagram (ucsanremo).

Si tratta di un appuntamento sportivo unico, che permetterà ai partecipanti di percorrere il leggendario tracciato della Classicissima di Primavera. Quasi 300 Km di pura emozione sulle strade entrate nella storia del ciclismo, con le mitiche salite del Turchino, della Cipressa e del Poggio.