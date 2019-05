Podismo. Conto alla rovescia per la seconda edizione dell Corsa non competitiva 'Urban Trail per Dario'

Tutto pronto per la seconda edizione della Corsa non competitiva 'Urban Trail per Dario' in programma il prossimo 16 giugno, con ritrovo alle 15 presso il Babilonia via Steria 47 a Cervo

Il costo delle iscrizioni è di 10 euro (per la family le famiglie pagheranno 10 euro). La Urban trail sarà con viste mozzafiato, mentre la Family è un percorso aperto a tutti con rinfresco.

Spiker dell'evento sarà Carmine Esposito, il Dj Paolo Bianco. Responsabile dell'evento Cristian Mallardo, organizzato dal Babilonia&associazione Dario&Vittorio Desiglioli.

Per iscrizioni contattare Cristian 348.2103204