Calcio. Andrea Caverzan corteggiato: Ospedaletti e Taggia lo tentano

Tutti vogliono Andrea Caverzan. Secondo indiscrezioni sarebbe aperto un derby molto importante per l'ex allenatore di Ventimiglia e Finale da parte di Taggia e Ospedaletti, appena divisi da Carlet e Maiano.

Casa orange. La salita in Eccellenza non è bastata a Carlet per essere confermato. La dirigenza orange si sta dirigendo verso proprio il profilo legato a Caverzan, ideale per allenare una squadra giovane come quella orange. Alternative? Al momento non spuntano altri profili.

Base giallorossa. Ma anche il Taggia deve affidare la panchina dopo la separazione da mister Maiano. La dirigenza giallorossa, secondo voci di corridoio, potrebbe mettere in lista proprio il profilo di Caverzan. In corsa per la panchina giallorossa anche Notari e Sardo.